Целый день сегодня в Шымкенте из уст в уста передавали новость о том, что экс-акима Габидулла Абдрахимов возвращается. Но все же горожане, а особенно представители СМИ, ждали официальной информации. Ближе к концу рабочего дня дождались.

И понеслось. Интернет-пространство, в котором особую нишу занимают шымкентцы возвращение экс-акима комментировали активно. Ну, и естественно, что не обошлось без мемов. Тема-то буквально на поверхности. С Будулаем, который в советском сериале тоже возвращался, Г. Абдрахимова сравнивали люди старшего поколения, многие просто шутили, цитируя советский мультик «Малыш и Карлсон», мол, он улетел, но обещал вернуться. Ну те, кто помоложе, кто б сомневался, в момент сравнили теперь уже акима Шымкента с Терминатором. Ну и понеслось.

Хорошее позитивное начало. Вернуться, чтобы до конца довести когда-то начатое. Теперь можно чиновников снова лишить личного транспорта и пересадить на общественный. А то за семь месяцев транспортники города дюже расслабились. Зато здание городского акимата основательно отремонтировали аккурат к возвращению Габидуллы Абдрахимова. Так что самый сложный период, а ремонт приравнивают к стихийному бедствию, прошел мимо него.

Ирина Казорина