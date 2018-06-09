В министерстве информации и коммуникации РК сообщили, где будут храниться данные владельцев мобильных устройств после их регистрации, передает Zakon.kz.

Так, вся собранная информация будет направляться операторами сотовой связи в единую базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сети сотовой связи (IMEI-код).

«В соответствии с пунктом 3 статьи 36-2 закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» для регистрации абонентских устройств сотовой связи его владелец предоставляет сведения об индивидуальном идентификационном номере (для физлиц) или бизнес-идентификационном номере (для юрлиц), IMEI-код, абонентском номере», — ответили в ведомстве на официальный запрос.

Регистрации подлежат мобильные устройства, произведенные или завезенные на территорию страны, работающие в сетях сотовой связи республики. Регистрация не требуется устройствам, находящимся в Казахстане в роуминге, либо предназначенным для межмашинного взаимодействия.

Отмечается, что за незаконное распространение личных данных ответственность будет нести оператор базы данных.

В данный момент проводятся работы по внесению соответствующих поправок в действующие Правила регистрации абонентских устройств. Эти поправки регламентируют детальную процедуру и полный механизм регистрации.

«В целях упрощения процесса регистрации абонентских устройств, в случае наличия у оператора сотовой связи данных об ИИН владельца абонентского номера будет не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. В настоящее время правила регистрации абонентских устройств сотовой связи находятся на государственной регистрации в органах юстиции», — проинформировали в ведомстве.

После регистрации Правил, заключили в министерстве, будут проведены соответствующие информационно-разъяснительные работы по освещению процедуры регистрации в общественных и доступных местах, а также по улучшению и упрощению этого процесса.