В МВД РК прокомментировали выраженные казахстанцами в соцсетях опасения о тотальном контроле над смартфонами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Введение новых правил регистрации абонентских устройств не повлечет никаких противоправных действий в отношении персональных данных абонентов. Как и ранее, проведение негласных следственных действий будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — сообщили в МВД РК.

В ведомстве отметили, что регистрация ИИН абонентов у операторов сотовой связи проводилась и в прежнее время в соответствии с правилами предоставления услуг связи. «Деятельность операторов сотовой связи строго регламентирована рядом нормативных правовых актов. При этом приоритетным является вопрос защиты служебной информации и персональных данных абонентов, гарантированной законодательством страны», — добавили в пресс-службе.

Как известно, пользователи смартфонов, не успевшие зарегистрироваться, не будут обслуживаться уже с полуночи 1 января 2019 года.