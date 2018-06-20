Оборудование не обновляется, а собранные на эти цели от потребителей, в том числе от предпринимателей, платежи присваиваются, используются для выплаты премиальных, погашение кредитов и личные нужды.

Об этом сегодня в ходе форума «Верховенство закона – гарантия устойчивого развития экономики Казахстана» сказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Дюсембеков, сообщает kursiv.kz

В ходе своего выступления он назвал три сферы, на которые больше всего жалуются предприниматели. В их числе сферы земельных отношений (а именно вопросы выделения земельных участков- «Къ»), государственных закупок и повышение тарифов на комуслуги.

«Эти направления были подвергнуты анализу, проверкам. Нами по всей стране проверяется обоснованность действующих тарифов на электроэнергию и тепло. Результаты показывают, что энергетические предприятия умышленно завышают тарифы под видом расходов на инвестиционные проекты. Фактически все это оборудование не обновляется, а собранные на эти цели от потребителей, в том числе от предпринимателей, платежи присваиваются, используются для выплаты премиальных, погашение кредитов и личные нужды», — сообщил Азамат Дюсембеков.

Наряду с этим, по его данным, установлены многомиллиардные взаиморасчеты энергетических предприятий с сомнительными компаниями-однодневками.

«Расходы по подложным договорам монополисты также закладывают в тариф, обогащаясь за счет потребителей. На сегодня по нашим мерам снижены тарифы на энергопередачу и услуги тепла в Астане, Алматы. В Северо-Казахстанской области опротестован приказ о повышении тарифа. 903 предпринимателям региона возмещено 40 млн тенге. Проверки в этих направлениях продолжаются, по результатам будут приняты меры по восстановлению прав предпринимателей и привлечению виновных лиц к ответственности. Перечисленное — это только предварительные итоги проводимой нами работы», — резюмировал спикер.