16 июня прошел общереспубликанский благотворительный забег «Алға басу – движение вперед» с участием государственных служащих и членов их семей, а также людей разных профессий.
Инициатор забега – Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Благотворительный забег проводится совместно с Общественным фондом «Добровольное общество «Милосердие» в рамках социального проекта добрых дел государственных служащих.
В текущем году это совпало с чествованием 20-летия со дня образования уполномоченного органа по делам государственной службы.
Благотворительный забег организован при содействии Комитета спорта Министерства культуры и спорта, Министерства информации и коммуникации, областных акиматов, а также акиматов г.Астана и Алматы, КГУ «Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата г. Астана» и РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва».
Цель забега — не только привитие здорового образа жизни, но и оказание помощи детям с заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане, в рамках благотворительного проекта «Подари детям жизнь» ОФ «ДОМ».
Каждый участник забега на свое усмотрение определял сумму денежных средств, которую он готов направить на счет Общественного фонда, возглавляемого общественным деятелем и человеком с большим сердцем Аружан Саин.
По предварительным подсчетам участниками направлено более 11 миллионов тенге на счет фонда.
Аружан Саин также принимала участие в забеге в г. Алматы.
Дистанция забега составляла для мужчин — 2,5 км. и женщин — 1,5 км.