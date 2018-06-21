В Шымкенте прошел международный форум имамов. В третьем мегаполисе страны встретились представители духовенства Казахстана и Узбекистана.

Вместе они обсуждали самые актуальные вопросы, связанные с деятельностью имамов, положением религии в современном обществе.

Священнослужители Казахстана и Узбекистана приехали, чтобы участвовать в межрегиональном форуме. На повестке дня были актуальные темы — положение религии в обществе, работа имамов, мечетей и медресе. Кстати, в девяти медресе Казахстана обучаются 200 человек.

Представители духовенства уделяют большое внимание образованию учащихся. Имамы говорят, что заниматься религиозным воспитанием необходимо, но это надо делать правильно. Для этого нужна хорошая база знаний.

духовное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном развивается успешно. Ранее был подписан меморандум между странами, согласно которому первый день начала рамазана все центральноазиатские улемы согласились отмечать в один день.

«Этот форум поможет нам сплотиться, выполнять работу сообща. Мы в суете жизни должны помнить о Всевышнем, должны следовать канонам ислама. У нас множество мечетей, а также медресе, в которых обучается много молодежи. Это радует», — делились впечатлениями участники форума.

В Казахстане на сегодня более четырех с половиной тысяч имамов. Число священнослужителей в южном Казахстане насчитывает более 800. Таким образом, треть мечетей республики расположены теперь уже в Туркестанской области.

Жанат Тохтарбай