Город Шымкент. О нем слагают легенды. Шымкентцы считаются самыми гостеприимными и добрыми, мы становимся героями мемов и анекдотов. А еще про наш город говорят, что «Жизнь человеку дается один раз и прожить ее нужно в Шымкенте». И есть в этом большая доля правды. Наверное, поэтому именно у нас численность населения выросла до миллиона жителей.

На площади Аль-Фараби на главной сцене Шымкента прошел большой концерт. Горожане и гости Шымкента с размахом отметили праздник, повод — значимый.

Специально для горожан пригласили и известных артистов страны. Айкын Толепберген по традиции устроил «народное караоке», спел вместе со зрителями.

Шуддин Саидов