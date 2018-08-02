Казахстанский певец Айкын поделился неприятными впечатлениями от отдыха в столице Каталонии, передает NUR.KZ.

Казахстанский певец Айкын Толепберген пожаловался на высокие цены в Европе, а также поделился с подписчиками инцидентом, произошедшим с ним в одном из ресторанов Барселоны.

По словам артиста, он заранее забронировал столик, однако в заведение его не впустили, сославшись на неподобающий внешний вид, в частности — на шорты певца.

Стоит отметить, предоплату за бронь ему тоже не вернули. Также Айкыну пришлось выплатить штраф за парковку в неположенном месте.

«Никакая Барселона, никакая Европа не дотягивает до Родины. Свои порядки, свои законы, мы там чужие. Вчера в Барселоне припарковался в красивом месте, а на утро выставили штраф, 100 евро.

Забронировали ужин в ресторане, 2-звездочном. Пришли, а нас не впустили, потому что были в шортах. А девочки ходят в шортах и в сланцах, ничего, никто им не запрещает. Пропали наши 180 евро за бронь. А бензин какой дорогой, дизель 420-450 тенге. Вот жду не дождусь, когда назад уеду», — пожаловался певец.

«Ну ты показал откуда ты. Там культура, а в Казахстане нет культуры. Сравнил же ты муху со слоном, привык в Алмате как попало машину ставить. А в ресторан в шортах не ходят, поэтому это ресторан».

«Там и зарплата соответствующая», «Правильно сделали, что выгнали, это тебе не колхоз», «Возвращайся скорее», — написали подписчики.