Город-миллионник – это особый статус, который даст мощный толчок развитию бизнеса, считает директор Палаты предпринимателей ЮКО Аскар Абубакиров.

Южно-Казахстанская область с ее тремя миллионами жителей переживает поистине исторические перемены: Президент страны объявил Шымкент миллионником и городом республиканского значения. Что же даст шымкентцам, в частности бизнес-субъектам, новый статус и вообще что может измениться в облике самого южного города в Казахстане, численность населения которого теперь выражается семизначной цифрой?

По мнению директора Палаты предпринимателей ЮКО Аскара Абубакирова, город-миллионник – это, действительно, особый статус, который дает бизнесу возможность участия в большем, чем сегодня, числе республиканских, общенациональных программ и проектов.

Кроме того, статус миллионника позволяет городу рассчитывать на дополнительную поддержку государства в развитии предпринимательства и особые, льготные программы кредитования бизнеса.

«Население численностью в миллион дает устойчивость городского развития, — отмечает Аскар Абубакиров. — Города-миллионеры являются центрами притяжения человеческих, трудовых, промышленных, культурных, экономических ресурсов, центрами социально-экономического развития как для своего, так и для прилегающих к нему регионов.»

Но иметь статус города-миллионера не только престижно. По мнению директора Палаты, все основные показатели определения бюджетных расходов на решение задач, стоящих перед крупными мегаполисами, рассчитываются исходя из численности жителей.

Это и строительство больниц и поликлиник, детских садов, развитие дорожной сети города и линий скоростного транспорта. Некоторые программы на современном этапе реализуются только в городах, число жителей в которых больше миллиона».

Новый статус поможет Шымкенту активнее привлекать инвесторов. Миллион — это сигнал для них, что мы имеем экономические и человеческие ресурсы для воплощения их проектов. Ведь бизнес-стратегии многих солидных компаний рассчитаны исключительно на крупные мегаполисы.

«У большинства крупных инвестиционных компаний есть правило: выходить с финансовыми проектами только в города с количеством жителей более одного миллиона. Поэтому реальное отражение численности населения Шымкента будет иметь для всех нас серьезное экономическое развитие.

То есть можно говорить о том, что предстоит значительное повышение инвестиционной привлекательности Шымкента и ЮКО в целом. Более того, любое экономическое движение — это всегда лакомый кусок для малого и среднего бизнеса. В город придут крупные инвесторы, а значит, появятся новые производственные, промышленные объекты.

В свою очередь, крупные инвесторы заинтересованы в том, чтобы на их предприятиях работали местные жители. Транспорт, дороги, стройиндустрия — вот по каким критериям оценивается развитие любого города. Город будет меняться в лучшую сторону, хорошеть, становиться более комфортным и в прямом смысле более открытым. И в этом будет немалая заслуга бизнеса», — уверен директор Палаты.