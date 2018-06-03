Выступая на Астанинском экономическом форуме, Нурсултан Назарбаев объявил, что Шымкент стал городом-миллионником. Сохранит ли город статус областного центра и какие изменения его ждут, если он станет городом республиканского значения, — корреспондент Tengrinews.kz обратился за комментариями к экспертам.

Политолог Талгат Калиев отметил, что Южно-Казахстанская область самая густонаселенная, и в процессе урбанизации выходцы из Южного Казахстана плотно представлены во всех регионах республики. Поэтому то, что Шымкент стал «миллионником», вполне логично.

По мнению эксперта, в ближайшее время можно ожидать, что Шымкенту придадут статус города республиканского значения, а областной центр переместится в Туркестан, который получит новые стимулы развития.

«Так было, к примеру, с Кокшетау, когда он стал областным центром Акмолинской области. Каким он был, будучи просто городом в области, и каким стал, получив статус города областного значения. Аналогично было с Талдыкорганом. В каком запустении он оказался, когда областной центр находился в Алматы», — напоминает Калиев.

Что касается Шымкента, то у него, как отмечает Калиев, должен появиться самостоятельный бюджет. «Если сейчас он финансируется из бюджета области и занимает определенную долю в структуре областного бюджета, то при самостоятельном бюджете эта цифра должна вырасти.

Кроме того, Шымкент должен стать самостоятельным в принятии решений, аким будет иметь совершенно иной вес. Будет напрямую работать с правительством, предлагать программы развития города. Соответственно, к городу будет совершенно иное внимание со стороны всей республики. Все будут пристально наблюдать, справится он с новым статусом или не справится, как он изменится», — поделился мнением политолог.

Другой политолог Талгат Исмагамбетов считает, что вопрос с переносом областного центра не так однозначен. «Если будет выделяться отдельный областной центр и переноситься, скажем, в Туркестан, пойдут дополнительные бюджетные расходы. Но можно обойтись и без этого. Тогда расходы бюджета будут меньше, если Шымкент будет одновременно и отдельным городом республиканского подчинения, и отдельно областным центром», — говорит Исмагамбетов.

«Разговоры о том, что Шымкент получит новый статус, идут. Тем более шымкентская агломерация будет одной из тех, которая растет. Назарбаев в послании сказал, что из агломераций будут расти Алматинская, Шымкентская, Астанинская, Актюбинская. Остальные в таком темпе не будут наращиваться. Неформально положение шымкентцев в нашем обществе станет выше», — заключил Исмагамбетов.