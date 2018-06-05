Шымкент стал городом-миллионником. Событие, которое ждали несколько лет. И вот наконец-то свершилось. Как только глава государства Н. Назарбаев подпишет необходимый документ, у города поменяется статус. Он станет городом республиканского значения.

Статус города-миллионника предусматривает новые возможности. Эти положительные изменения коснутся как всех сфер развития города, так и каждого жителя в отдельности. И горожане, конечно, ждут перемен. Нас шымкентцев — миллион!!!

А много ли в мире городов с такой численностью населения? И где были первые города-миллионеры?

Оказалось, что первым городом, достигшим населения 1 миллион человек, был Рим примерно на рубеже нашей эры, однако к V—VI векам население Рима значительно уменьшилось. Близкую к миллионной численность имела также Александрия немногим ранее (с I века до новой эры) и позднее.

В середине первого тысячелетия миллионером и крупнейшим городом мира был китайский Чанъань (ныне Сиань), а в конце тысячелетия — Багдад.

По некоторым оценкам, миллионерами возможно были также китайские города Кайфын и Ханчжоу в начале II тысячелетия. Первым городом-миллионером в новое время стал японский город Эдо (ныне Токио) в 1800 году. К 1850 году было 2 таких города, в 1985 году их было 273.

Сейчас в списке 426 городов. С учетом того, что в Казахстане появился еще один миллионник, число изменится до 427. В список входят крупнейшие города мира с населением свыше 1 миллиона человек.

Крупнейшие города мира по численности населения в списке начинаются с самого крупного города планеты Земля — это город Чунцин в Китае с населением 30 165 500 человек.

Другими крупнейшими городами мира являются г.Шанхай в Китае (24 150 000 чел.), г.Пекин в Китае (21 148 000 чел.), город Тяньцзинь в Китае (14 425 000 чел.), г.Стамбул в Турции с населением 13 854 740 чел.

10 крупнейших городов мира в порядке уменьшения начиная от самых крупных: Чунцин, Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, Стамбул, Гуанчжоу, Токио, Карачи, Мумбаи, Москва.

При этом город Москва — единственный европейский город из 10 крупнейших городов мира и является крупнейшим городом в Европе.

Интересным стоит отметить тот факт, что 123 города-миллионника расположены в Китае, 54 города находятся в Индии, 17 — в Индонезии, 15 — в России, 14 располагаются в Бразилии, 12 — в Японии и 9 городов расположены в США. В Казахстане теперь три города с населением больше миллиона — Астана, Алматы и наш Шымкент.

Ирина Казорина