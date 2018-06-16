Когда меня, по работе, пригласили слетать в Алматы на тренинг, я не раздумывая согласилась. Даже не спросив, что это за тренинг я была готова ехать, главное, развеяться.

Неделю ходила воодушевленная и окрыленная тем, что наконец вырвусь из жаркого Шымкента и только перед самым вылетом решила поинтересоваться на какой такой тренинг меня отправляют.

Оказалось, что журналистов со всех регионов страны собирают, чтобы ознакомить с работой казахстанской фондовой биржи. М-да, подумала я, далекая от финансовых операций, не смыслящая во всех этих акциях и брокерах, я точно была в этом деле «чайником». Но где наша не пропадала, верно? Поэтому в южную столицу я отправилась со спокойной душой.

Экскурсию и тренинги нам ухитрились уместить в один день. И не только их, но об этом позже. Наш день на фондовой бирже начался в 9 утра. Когда половина журналистов уже собрались в автобус, а я, как истинная жительница Шымкента, немного опоздала (стыдно, каюсь) и мы отправились в путь.

Алматы в это время как никогда хорош собой — деревья зеленеют, верхушки гор укрыты белым снегом и в воздухе пахнет весной. Пунктом направления оказалась одна из башен «Almaty Towers». Именно там расположилось АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

Признаюсь, я думала что сейчас попаду в огромный зал, где десятки крикливых мужчин и женщин будут выкрикивать какие то заумные слова и цифры. Но оказалось, что сейчас работа на бирже проводится удаленно, в этом помогает интернет. Но мы отступили от темы. У нас ведь начались тренинги.

В течение нескольких часов друг друга сменяли представители различных отделов компании — директора, начальники, брокерские компании, главные специалисты, акции, падения и взлеты, инвестиции, расчет рисков… скажу я вам что от такого количества информации я изрядно подустала. Но у остальных еще были силы даже задавать вопросы.

После перерыва на обед, поток новой информации прервался на интереснейшую, как мне увиделось, игру. Нас разделили на группы и моей досталась возможность попробовать себя в виде инвесторов. Игра называлась «Финансовая дегустация». Каждому участнику предоставили первоначальный капитал — в 500 тысяч выдуманных денег, и еще дополнительных 100 — каждый год. На наш выбор — несколько способов вложения этих средств.

Под некоторый процент деньги можно было положить на депозит, вложить в несколько компаний (таких как Nike, Facebook и Tesla) и получать от этого дивиденды (еще одно слово, которое я выучила за время тренингов), или приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду. Нам дали ровно пять «воображаемых» лет, чтобы получить от вложений максимальную прибыль. Деньги на руках, поэтому поехали. Для начала на 150 тысяч я приобрела акции компании Facebook, затем еще 200 тысяч вложила в парочку других организаций. На оставшиеся 150 — приобрела недвижимость. С каждым последующим годом я покупала и продавала, продавала и покупала до тех пор, пока не наступил воображаемый 2017 год — пора подсчитывать свои средства. Оказалось, что за все время я заработала 1 миллион 200 тысяч.

Круто, подумала я, пока другие не поделились своим результатом. Оказывается, некоторые смогли заработать 2, а то и 3 миллиона. Вот — показатель, хотя и сомнительный. Ведь в нашем распоряжении оказалось прошлое и мы, примерно, а кто-то даже и точно, могли знать, что случится с той или иной компанией. Ждет ли ее расширение торгового пространства, или она потерпит неудачу. Да, именно так я себя и успокоила, когда трех счастливчиков с самым крупным заработком пяти лет наградили настоящими акциями реальной компании. Да, да, именно такие призы получили обладатели самых больших счетов.

Уже после игры и моего краха на игре с деньгами, с нами случилась еще одна интереснейшая вещь. Нам предоставили возможность пройти экскурсию в музее Национального банка. Жаль, правда, что сотовые на входе отобрали, но, что поделать — стратегически важный объект. Но запоминать не возбранялось, поэтому все 45 минут мы внимательно слушали интереснейшую женщину экскурсовода.

В течение этого времени нас ознакомили с экспонатами, начиная с XII века по настоящее время. В экспозициях представлены основные этапы эволюции денежной системы — банкноты и монеты, которые когда-либо имели хождение на территории Республики Казахстан, начиная с Шелкового пути до современных денежных знаков Республики Казахстан.

В общем, что я могу сказать — интересно, даже очень. Ведь, где еще вы увидите монеты которые раньше рубили топором, или коллекционные серебряники. А еще огромные золотой и серебряный слиток, которые бы непременно утащили, если бы не вооруженная охрана (каюсь, и в моих глазах, когда я на них глядела, был этот охотничий блеск). Интересно и обязательно к посещению. Тем более, что и бесплатно.

Уже после экскурсии мы вновь вернулись в офис KASE, где я услышала одну интересную фразу, которая, как мне кажется, описывает всю суть фондовой биржи.

«Мы рады любому инвестору, но я хочу сказать, что фондовый рынок — это для умных и смелых людей. Здесь нет страховки и если вы проиграете, то будете делать это на свой страх и риск. Я сам прошел через это и могу сказать, что не знаешь, что будет завтра, никто не знает, куда пойдут эти акции», — по-отечески предупредил нас вице-президент, член правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк.

И для того, чтобы мы не попали, так сказать, впросак, нам, в честь приезда, выдали сертификаты на обучение финансовой грамотности в российской инвестиционной компании «Фридом Финанс». Это крупнейшая компания на сегодняшний день.

Как я буду проходить обучение? В каждом городе Казахстана есть филиалы компании, где получить нужные знания может любой желающий и стать инвестором на фондовом рынке. Скажу честно, хочу я или не хочу стать инвестором, я пока не знаю, но получить новые знания — всегда всегда рада.

Анастасия Новикова