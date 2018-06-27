«Атамекен» подписал меморандум по совершенствованию лифтовой политики.

Подписание состоялось 21 июня. Соглашение о взаимном сотрудничестве по совершенствованию регулирования в сфере обслуживания лифтового хозяйства заключили Министерство по инвестициям и развитию РК, акимат города Астаны, НПП РК «Атамекен» и ОЮЛ «Союз лифтовиков».

Основная цель меморандума — обеспечить безопасность эксплуатации лифтового оборудования жильцами многоквартирных жилых домов за счет качественного обслуживания сервисными компаниями – членами саморегулируемой организации (СРО).

Соглашение подписали вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев, первый заместитель акима города Астаны Сергей Хорошун, Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, президент Объединения юридических лиц «Союз лифтовиков» Нурлан Кенжебаев.

Необходимость принятия меморандума на площадке региональной палаты предпринимателей Астаны обсуждали с прошлого года. Тогда Советом была рассмотрена возможность создания института саморегулирования в лифтовой отрасли.

Напомним, в 2012 году в законодательство Казахстана были внесены изменения, в результате которых лицензирование на монтаж и обслуживание лифтов было отменено. Вследствие чего в стране сложилась неблагоприятная обстановка в сфере монтажа и технического обслуживания лифтового оборудования. После передачи функции контроля над лифтами в местные исполнительные органы с 2015 года из-за возникших коллизий в законодательстве в области промышленной безопасности лифты практически остались без контроля со стороны государственных органов.

Принятое соглашение предполагает повысить ответственность сервисных компаний, обслуживающих лифтовое хозяйство перед третьими лицами. И включает в себя детальный план до конца 2019 года. Ключевыми мероприятиями плана стали:

— создание добровольной саморегулируемой организации, объединяющей всех субъектов предпринимательства в сфере обслуживания лифтового хозяйства Астаны;

— выявление и решение системных проблем в сфере обслуживания лифтового хозяйства города, в том числе проведение анализа состояния законности в сфере безопасности эксплуатации лифтового оборудования;

— стандартизация деятельности в сфере обслуживания лифтов. Предусмотрено принятие двух видов стандартов: СРО и Национального стандарта;

— выработка рекомендаций по совершенствованию сферы обслуживания лифтового хозяйства.

Стоит отметить, что «Атамекен» неоднократно поднимал вопрос усиления требований в сфере лифтового хозяйства в рамках предложений по усилению общественного контроля.

Меморандум по совместному взаимодействию по совершенствованию регулирования в сфере обслуживания лифтового хозяйства

Справочно:

9 сентября лифт по техническим причинам остановился в ЖК «Гранд Астана». После посадки на 16-м этаже произошло ускоренное движение лифта, после чего он остановился на втором этаже. Спустя время двери самостоятельно открылись, и жители вышли.

21 апреля 2017 год в многоэтажке «Эдем Палас» с 17-го этажа сорвался лифт с пассажиркой, никто не пострадал.

Еще одно происшествие случилось в ЖК «Эдем палас 2» в лифте застряли восемь человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка. Лифт медленно поднимался до шестого этажа, затем медленно спустился на первый этаж. Всё это время дверь лифта не открывалась. Далее лифт начал резко падать в шахту, никто не пострадал.