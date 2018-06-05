Имея электронную подпись, находясь у себя дома, через портал egov получить справку с места жительства и консультации. О пенсиях, пособиях, а также льготах и предоставляемых услугах рассказали специалисты городского отдела занятости населения и социальных программ. Теперь не надо обивать пороги разных инстанции, достаточно выйти в Интернет или прийти в ЦОН по месту жительства. Даже записать ребенка в первый класс — здесь тоже портал к вашим услугам.