Для казахстанцев создаются все условия в области оказания госуслуг. Сегодня гражданин может обратиться в любой госорган через фронт-офис или ЦОНы.
Имея электронную подпись, находясь у себя дома, через портал egov получить справку с места жительства и консультации. О пенсиях, пособиях, а также льготах и предоставляемых услугах рассказали специалисты городского отдела занятости населения и социальных программ. Теперь не надо обивать пороги разных инстанции, достаточно выйти в Интернет или прийти в ЦОН по месту жительства. Даже записать ребенка в первый класс — здесь тоже портал к вашим услугам.
«Все услуги доступны, необходимо лишь научиться пользоваться Интернетом. Сидя дома или на работе, вы можете онлайн запросить необходимую информацию по тем услугам, которые высветятся на экране. В ЦОНах организована работа таким образом, что гражданин за готовым документом придет в установленное время и день», — рассказал Руслан Курманбаев, представитель ЦОН.