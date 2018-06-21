В Туркестане рядом с городским базаром загорелись хозяйственная постройка и магазин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. По данным Комитета по ЧС, возгорание произошло во дворе частного дома — огонь охватил хозяйственную постройку и крышу магазина. Площадь пожара составила 124 квадратных метра.

Пожар локализован в 15.50 и ликвидирован в 16.45. С ожогами госпитализирован 38-летний мужчина», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.