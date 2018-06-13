Президент страны Н. Назарбаев подписал Указ «О Национальном дне домбры»
В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры.
2. Правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.
Президент
Республики Казахстан Н. Назарбаев
Астана, Акорда, 12 июня 2018 года
№ 699