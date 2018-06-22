Новым акимом Туркестана по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата назначен Алипбек Усербаев.

Ранее он занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба акимата Туркестанской области.

Алипбек Усербаев родился в 1961 году. Образование – высшее по специальности «инженер-химик-технолог».

Трудовую деятельность начал в 1983 году машинистом Карагандинского завода асбоцемизделий. В разные годы работал на различных должностях в АО «Қуат Суиндустрия», АО «KazakhConstruction Industry», был временно исполняющим обязанности секретаря Туркестанского городского маслихата, заведующим отделом строительства города Туркестана, заместителем акимов городов Кентау, Туркестана, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С 2014 по 2017 год – аким города Туркестана, с декабря 2017 года – заместитель акима ЮКО.

19 июня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Туркестанской области. Областным центром был определен Туркестан. Этим же указом за Шымкентом был закреплен статус города республиканского значения. Акимом области был назначенЖансеит Туймебаев, ранее возглавлявший Южно-Казахстанскую область. Шымкент же возглавил Габидулла Абдрахимов, до этого работавший секретарём партии «Нұр Отан».