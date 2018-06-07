Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 4 июня 2018 года Жомарт Нургалиевич Нургали назначен прокурором Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Нургали Ж. родился 30 января 1978 года в городе Шымкент Южно-Казахстанской области, имеет высшее образование, окончил «юридический» факультет Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави.

Классный чин — советник юстиции.

Последняя занимаемая должность — прокурор Абайского района города Шымкент.

Желаем успехов в дальнейшей работе!