Кахабер Цхададзе — главный тренер «Ордабасы».

49-летний грузинский специалист Кахабер Цхададзе ранее работал в тбилисских «Локомотиве» и «Динамо», грузинском «Сиони», азербайджанских «Стандарте» и «Интере», молодежной и национальной сборных Грузии.

В 2016-2017 годах работал в алматинском «Кайрате». Вместе с алматинским клубом выиграл Суперкубок страны в 2017 году и серебряные медали Чемпионата и Кубка страны 2016 года.

Контракт с новым главным тренером подписан до конца сезона. Его ассистентом будет другой грузинский специалист, Георгий Чихрадзе, который также трудился в алматинском «Кайрате».