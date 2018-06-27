В областной центральной мечети прошел семинар по обучению граждан, изъявивших желание совершить хадж.

Областной имам Бактыбай кажы Кыдырбайулы поздравил всех присутствующих с открытием сезона паломничества и рассказал о правилах и требованиях, возложенных на граждан, которые хотят совершить хадж в Мекку и Медине.

Главный имам региона считает, что у паломников желания и мысли должны быть направлены на очищение. Хадж поможет человеку возродится и быть богобоязненным, сострадать и помогать ближним.

Кстати, из Шымкента в Мекку-Медину открылись регулярные авиарейсы.

Телефоны для справок областной мечети 8/7252/45-33-38, сотовый 8 701-4027-999

Справка:

Тем же, кто едет самостоятельно просто необходимо знать, что пакет документов включает в себя:

Хадж-виза. Оформляется в Духовном Управлении Мусульман по месту жительства;

Заграничный паспорт. Для женщин в сопровождении мужей – свидетельство о браке, для женщин в сопровождении братьев – свидетельства о рождении, свое и брата, для женщин в сопровождении других родственников – документ доказывающий степень родства;

Ксерокопия или фотокопия паспорта и всех необходимых документов;

2 цветные фотографии на белом фоне размером 3×4. Для женщин — фотография в платке;

Свидетельство о 4-х компонентной вакцинации против дифтерии и менингита, справка об отсутствии инфекционных и венерических заболеваний;

Для детей до 18 лет – свидетельство о рождении, если едут с одним из родителей, то согласие второго на выезд за границу.