Всем выезжающим на хадж казахстанцам необходимо сделать прививку от менингококковой инфекции, что является обязательным требованием властей Королевства Саудовская Аравия, сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, пишет Кursiv.kz.

«Всем паломникам перед поездкой в хадж необходимо сделать прививку против менингококковой инфекции и при себе иметь справки о прохождении вакцинации. Это требование Министерства здравоохранения Саудовской Аравии», — сказал Бекшин на пресс-конференции в Службе Центральных Коммуникаций.

Хадж традиционно начинается в августе, ежегодно в Королевство Саудовская Аравия прибывает около 2 млн паломников со всего мира, из Казахстана в среднем каждый год в хадже участвует порядка 3-4 тыс. человек.

Первые (самые ранние) группы начнут вылетать в хадж ориентировочно с 3 августа и возвращаться примерно с 27 августа. Поздние же группы, вылетая ближе к началу хаджа (в 15-х числах августа), возвращаются соответственно через 25 дней, с 10 сентября.

По словам главного санврача, в подготовительный период перед хаджем вакцинацию против менингококковой инфекции можно получить в 5 городах республики: в Атырау, в Таразе, Шымкенте, Алматы и в Астане.

Бекшин также призвал паломников помнить о мерах личной гигиены во время совершения хаджа: чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки, избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи, по возможности носить одноразовые маски в местах массового скопления людей, не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними и не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли.

«При возникновении любых признаков недомогания: озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле, необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на хадже», — сказал он.