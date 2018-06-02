сто долларов
сто долларов

В Шымкенте стодолларовые купюры стали предметом интерьера одного из кафе. Площадка перед точкой общепита выложена тротуарной плиткой необычного дизайна. Это сто американских долларов.

Всего на благоустройство прикафешной территории ушло 748 плиток. В тротуарно-плиточном эквиваленте 74800 долларов. И это не считая тех плиток, что уложены на парковочной зоне. Еще стопка «банкнот» сложена возле входа. На столь необычный отделочный материал, к счастью, никто не покушается. А вот пешеходы, что оставляют отпечатки своей обуви на американской «зелени», в восторге. Даже если она не хрустит. Ведь когда еще представится случай вот так вот пройтись ногами по валюте, чьи резкие взлеты вверх заставляют падать наш родной тенге.

Ирина Казорина

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