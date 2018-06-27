В Шымкенте поставили точку в деле о страшном тройном убийстве. Сегодня суд огласил приговор 27-летнему Олегу Власкину, который расправился с матерью и двумя сыновьям — младшему было всего 12. Преступник убивал всех по очереди и очень жестоко. Он избивал несчастных, а затем прятался в доме в ожидании следующей жертвы, сообщает ktk.kz.

В ходе следствия эксперты выяснили: подсудимый не страдал психическими отклонениями и в момент убийств осознавал последствия своих действий.

Он все время смотрел в пол. Даже голову не повернул в сторону тех, кого он лишил близких. Почти месяц в этом зале 27-летний Олег Власкин в деталях рассказывал, как убивал женщину и двоих ее сыновей. Младшему было всего 12.

Абсаттар Шахидинов, судья: — Когда стал выходить из комнаты, на столе увидел небольшую статуэтку. Разозлившись на Биржанова, схватил эту статуэтку в правую руку и нанес ему удары в затылочную область. Не помнит, сколько раз нанес удары Биржанову. Но когда он упал на пол, надел ему на голову полиэтиленовый пакет.

12-летний мальчик задохнулся. Убийца спрятал его тело за диван, а сам стал поджидать следующую жертву. Мать, а затем и старшего брата он убивал этой же статуэткой. Потом зачем-то забрал ее с собой. Все трое, по результатам экспертизы, скончались от закрытых и открытых черепно-мозговых травм. Тревогу забила дочь погибшей, родные сильно опаздывали к столу на ее день рождения. Тела в лужах крови обнаружил зять.

Кристина Тимофеева, дочь погибшей: — Он был сначала не согласен с прокурором, но потом, когда судья зачитывал его личные показания, он спрашивал каждое предложение и спрашивал: это ваши слова? Да, наши. Ну, то есть он пытался отпираться, но уже… И потом, когда шел следственный эксперимент, он вел себя довольно легко. Тут я подошел, тут я взял, тут я и хоп ударил, то есть как в сказке. Какого-то сожаления, отчаяния я не увидела. Зверь. Это не человек.

На кровавую расправу Власкин решился из-за долга. Погибший 21-летний Александр проиграл ему в компьютерной игре 250 тысяч тенге и все никак их не возвращал. Эксперты выяснили, на преступление он шел осознанно, каждому своему действию отдавал полный отчет. Психическими заболеваниями преступник не страдал, правда, был заядлым игроманом.

Судья посчитал, что таким личностям в обществе не место, ведь от него отказалась даже родная мать, и никто из родных в суд не приходил.

Абсаттар Шахидинов, судья: — Вы лишили жизни членов одной семьи. Суд посчитал нужным вам самое суровое наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Такое решение родные погибших встретили аплодисментами. Благодарили со слезами на глазах. Всю свою жизнь 27-летний Олег Власкин проведет в колонии чрезвычайной безопасности. Семья отказалась от каких-либо материальных претензий к убийце.

У осужденного есть 15 суток для подачи апелляции.