12 июня, распоряжением Нурсултана Назарбаева в Казахстане назначен новый уполномоченный по правам ребенка, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением Главы государства Балиева Загипа Яхяновна освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан», — говорится в тексте документа.

Сообщается, что распоряжением Главы государства уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан назначена Айтпаева Сауле Муханбедиановна.

Об этом написала на своей странице Facebook и сама Загипа Балиева.

«Друзья мои, сегодня на посту уполномоченного по правам ребенка меня сменила Сауле Айтпаева.

Я поздравляю ее и нас с этим важным событием. Сауле Муханбедиановна блестящий специалист и я верю, что она сумеет реализовать поставленные перед ней задачи. Со своей стороны, я всячески буду оказывать содействие и поддержку новому уполномоченному, понимая насколько это сложная и важная работа.

Я хотела бы поблагодарить Главу Государства за оказанное мне доверие и возможность работать на защите прав детей, для меня это был колоссальный опыт.

Благодарю и вас мои дорогие друзья, за ваши высказывания, за ваши предложения, они легли в основу многих рабочих документов», — сказала Загипа Яхяновна.