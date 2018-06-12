Благодаря программам «Орлеу» и «Адресная социальная помощь» жители города Кентау имеют возможность открыть свое дело.

Жительница Кентау Молдабаева, воспитывающая троих детей, по программе «Орлеу» получила кредит в сумме 766 500 тенге и открыла швейную мастерскую. Предпринимательница начала шить одеяла и одежду.

Напомним, в 2017 году по проекту «Орлеу» 790 семей по решению комиссии получили обусловленную денежную помощь. 195 семей занимаются откормом КРС, 154 — МРС, 28 — птицеводством, 4 семьи занимаются обработкой дерева и пластика, три производством металла и 126 семей заняты в сфере обслуживания.

Более того, по программе «Адресная социальная помощь» с начала года 860 семьям выделено 112 000 млн тенге.

Шынар Оразова