В поселке Жаскешу Тюлькубасского района ЮКО из поливного арыка местными жителями извлечено тело 4-летнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЮКО.

Оставшись на короткое время без присмотра родителей, игравший на улице малыш оступился и упал в поливной арык.

Родители и другие взрослые тут же бросились спасать ребенка, подхваченного стремительным течением.

Догнать его удалось только через 15 минут. Однако несмотря на принятые меры по спасению, вернуть малыша к жизни не удалось. Мальчик захлебнулся.