Руководитель Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Умбиталиев Алтынсары Дуйсенбекович покинул свой пост.

Он проработал на государственной службе около 40 лет. Всегда честно и добросовестно трудился на порученных ему участках работы во благо нашего независимого государства – Республики Казахстан и процветание народа.

Как вам известно, Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области – очень сложная и многоотраслевая структура. В связи с этим, не всегда у руководителя есть возможность личного контроля всех его подразделений. Большую часть своего времени А.Умбиталиев уделял налоговой службе, а именно исполнению установленного плана-прогноза государственного бюджета.

Под его руководством, на протяжении нескольких лет, Департамент постоянно перевыполнял данный показатель, принося в бюджет многомиллиардные доходы.

Тем не менее руководитель несет моральную ответственность за своих подчиненных.

В связи с тем, что подчиненные ему сотрудники подозреваются в коррупционных правонарушениях, он посчитал своим долгом покинуть пост руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области.

Покидая данный пост, он поблагодарил руководство Министерства финансов Республики Казахстан, Комитета государственных доходов, акимата и правоохранительных органов Южно-Казахстанской области за оказанное ему доверие, а также коллектив Департамента за совместную плодотворную работу и пожелал всем не сбавлять достигнутых темпов в работе.