В рамках взаимодействия с Федеральной таможенной службой Российской Федерации было установлено 805 автомобилей, которые временно ввезены из Монгольской Народной Республики на территорию ЕАЭС и поставлены на регистрационный учет в органах внутренних дел с использованием поддельных пассажирских деклараций.

Таможенным законодательством Республики Казахстан запрещена передача временно ввезенных транспортных средств для личного пользования иным лицам.

Кодексом РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее- Кодекс) предусмотрено, что временно ввезенные транспортные средства для личного пользования, в отношении которых до истечения срока не совершены действия предусмотренные законодательством, а также в случае выявления фактов передачи временно ввезенных транспортных средств для личного пользования иному лицу, до осуществления их таможенного декларирования в целях свободного обращения такие транспортные средства задерживаются в соответствии с главой 52 Кодекса в зоне деятельности которого находятся такие транспортные средства.

В настоящее время в рамках взаимодействия с органами дорожной полиции установлено 89 автотранспортных средств, зарегистрированных в Южно-Казахстанской области, проводятся совместные мероприятия по определению местонахождения и задержанию выше названных транспортных средств для личного пользования, а также помещению их на склады временного хранения до принятия мер по обеспечению уплаты таможенных платежей и налогов в соответствии с таможенным законодательством.