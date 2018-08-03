Акция «Требуй чек — выиграй приз» комитетом государственных доходов проводится уже третий год по всей республике.

По замыслу организаторов лотереи, чем чаще потребители услуг и товаров будут требовать чеки тем труднее предпринимателям будет утаивать доходы от государства. В итоге выигрывают все кроме нечистых на руку бизнесменов.

Ергазы Тубеков, руководитель управления по контролю оказания гос.услуг ДГД ЮКО:

«Для того чтобы участвовать в лотереи необходимо закачать в свой смартфон приложение Wipon, отсканировать чек, полученный за товар, и отправить, пользуясь приложением, в органы госдоходов. Тогда вы будете зарегистрированы и станете участником лотереи, в которой разыгрывается множество призов. Если же что-то будет непонятно, то можно обратиться в любое управление госдоходов, и мы всё объясним».

Одним из учредителей и спонсоров лотереи является национальная палата предпринимателей «Атамекен». Бизнес-сообщество сразу поддержало инициативу налоговиков. Как считают предприниматели прозрачность ведения бизнеса экономике пойдёт только на пользу.

Кайыпбек Камбаров, представитель палаты предпринимателей ЮКО: «Здесь ставится вопрос о том, чтобы каждый гражданин республики внес свой вклад в развитие республики. Если каждый где-то будет приобретать товары или заправляться на заправке и брать чек, то палата предпринимателей «Атамекен» совместно с ДГД предоставят призы».

В этот раз в акции разыгрывались около десятка различных призов от бытовой техники до сотовых телефонов. Одной из победительниц уже в третий раз оказалась жительница города Ленгера Жанара Козгамбаева, участвующая в розыгрыше с первого дня лотереи.

Жанара Козгамбаева, жительница г. Ленгер: «Об этой акции я узнала от сотрудников нашего Толебийского управления государственных доходов. Они объяснили мне как скачать приложение, куда отправлять снимки, и я стала собирать чеки. У меня много друзей и родственников, и мы через один телефон отправили много чеков, на сегодня уже 35 тысяч 400 штук. Только сейчас я выиграла 3 приза. Розыгрыш прошёл честно, победителей выбирал компьютер».

Розыгрыш проведен через Аналитический центр Wipon с участием 95576 чеков. В итоге определены 4 победителя и им вручены ценные призы, организованные при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по Южно-Казахстанской области.

Акция будет проводиться ежемесячно до 30-го ноября во всех областях Казахстана. А финал республиканского розыгрыша пройдёт в конце года в Комитете Государственных доходов. Победителя ждёт главный приз — легковой автомобиль.