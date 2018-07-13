С 1 июля по 1 сентября текущего года территориальными управлениями государственных доходов в отношении 6 125 субъектов будут направлены в специализированный межрайонный экономический суд Южно-Казахстанской области исковые заявления о принудительной ликвидации (снятия с учетной регистрации, прекращения деятельности).

В настоящее время территориальными управлениями государственных доходов Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области проводит работу по прекращению деятельности в принудительном порядке юридических лиц-резидентов, их структурных подразделений, структурных подразделений юридических лиц-нерезидентов, юридических лиц-нерезидентов, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения, индивидуальных предпринимателей.

Согласно требованиям вышеуказанной статьи будет прекращена деятельность субъектов, соответствующих одновременно следующим условиям:

— до 1 января календарного года, но не менее срока исковой давности, установленного статьей 48 настоящего Кодекса не представлявшие налоговую отчетность, не совершавшие экспортно-импортные операции, не осуществлявшие платежи и (или) переводы денег по банковским счетам, за исключением случаев, если сумма платежа и (или) перевода денег за календарный год не превышает 12-кратный минимальной размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, а также получения пенсионных и (или) социальных выплат, не состоявшие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

— по состоянию на 1 января календарного года не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, не приостановившие представление налоговой отчетности в порядке, определенном статьями 213 и 214 настоящего Кодекса, не имеющие на праве собственности объекты обложения налогами на имущество, транспортные средства, земельным налогом, единым земельным налогом, за исключением объектов обложения указанными налогами с физических лиц, не имеющие задолженность по социальным платежам, не имеющие налоговую задолженность по налогам и платежам в бюджет, таможенным платежам и налогам в размере более 6-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года (за исключением налогоплательщиков подлежащих налоговому мониторингу в соответствии с настоящим Кодексом и осуществляющих деятельность в соответствии с контрактом на недропользование).

В рамках данных мероприятий с 1 июля по 1 сентября текущего года территориальными управлениями государственных доходов в отношении 6 125 субъектов будут направлены в специализированный межрайонный экономический суд Южно-Казахстанской области исковые заявления о принудительной ликвидации (снятия с учетной регистрации, прекращения деятельности).

Указанные мероприятия согласно требованиям вышеуказанной статьи Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) будут проводится ежегодно.