Круг подозреваемых по «делу таможенников» увеличился. Еще одним фигурантом, подозреваемом в причастности к коррупционным преступлениям на таможне, стал Нуржан Тенлибаев, замглавы департамента госдоходов ЮКО. Об этом сообщили в Аль-Фарабийском районном суде Шымкента, передает NUR.KZ.

В Шымкенте продолжается расследование в отношении группы таможенников, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, совершенной группой лиц.

Под арестом находятся 16 сотрудников ДГД ЮКО (таможни), в том числе начальствующий состав ряда таможенных постов Южно-Казахстанской области.

Также по делу в качестве соучастников проходят еще несколько гражданских лиц, среди которых таможенные брокеры, посредники и предприниматели.

Тем не менее, и этот список подозреваемых соучастников еще не полон.

Так, арест замглавы ДГД Нуржана Тенлибаева стал результатом проводящегося расследования по делу коррупции на таможне.

В ходе расследования у следствия появились доказательства того, что Тенлибаев являлся организатором и руководителем преступной схемы по систематическому получению взяток с участников внешнеэкономической деятельности на таможенных постах ЮКО.

В результате в настоящее время суд санкционировал в отношении Тенлибаева арест и нахождение под стражей сроком на два месяца на период следствия.

Ему предъявляются обвинения по части 4 ст 366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере в группе лиц). Сам Тенлибаев, вины не признал, сообщили в суде.

Напомним, 15-16 февраля КНБ провел спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы, в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны.

В результате было арестовано около 30 подозреваемых.