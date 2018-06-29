Жители улицы Молдагуловой, проживающие в районе рынка Комеш-Булак, вышли на стихийный сход, чтобы попытаться решить проблему, давно беспокоящую горожан.

Второй год подряд они добиваются от властей убрать мусорные контейнеры, которые, по их словам, не только не выполняют возложенных функций, но и наоборот, захламляют улицу. Полтора года назад мусорную площадку перенесли с окрестностей базара под стены местной школы, и с тех пор она стала головной болью местных жителей.

Жители с тоской вспоминают когда-то зеленую улицу Алии Молдагуловой, отмечая, что за последние годы она разительно изменилась. С тех пор, как на ней появился рынок, а вслед за ним автостанция, здесь стало грязно и многолюдно. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения, стала мусорная площадка, появившаяся у стен местной школы.

Райхан Давлетгильдиева, жительница улицы Молдагуловой: «Нужно сделать так, чтобы мусорка никому не мешала. В данный момент она мешает всем. Почему? Потому что мусор раскидывается и разлетается по всей улице. И вся улица в мусоре. Эта улица имени Алии Молдагуловой — молодой девушки, которая на фронте погибла. А люди стараются улицу замусорить. Это одна проблема базар весь мусор приносит сюда, полными коробками бросают».

В плотно застроенном районе место для мусорных площадок найти действительно трудно. Поэтому контейнеры несколько раз кочевали от одного дома к другому. Последнее место дислокации площадка поменяла после того, как участок земли под ней был отдан в аренду под автостоянку. Это ещё больше усугубило неудобства людей.

Галия Гольнова, жительница ул. Молдагуловой: «Я уже писала в акимат жалобы. Бесполезно. Приедут, посмотрят и уедут. Уже перестала писать. Здесь стоянки расположены, грязь такая, что не пройти. Особенно по субботам, воскресеньям. Я уже не знаю куда обращаться, в Астану что ли?»

По мнению жителей улицы, мусорная площадка в этом месте установлена с нарушением санитарных норм, так как до стен школы меньше 25 метров, а значит её необходимо демонтировать. Но сотрудники Абайского акимата утверждают, что нарушений не было — всё соответствует закону. И предлагают для решения проблемы другой выход.

Нурлан Тлеш, заместитель акима Абайского района: «Нужно понять, что согласно закону мусорные площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 25 метров, считая метры не от забора учреждения, а от форточки, то есть стены здания. А в этом случае до школы расстояние намного больше чем 25 метров. Но мы пытаемся помочь жителям. В этом году в мае закончился срок аренды земли под автостоянкой. И мы обратились по просьбе жильцов в акимат с предложением аренду не продлевать. В этом случае наш акимат может взять этот участок на свой баланс и озеленить его, а мусорную площадку мы вернём на прежнее место».

Как обещают чиновники, вопрос прекращения аренды будет решён уже в ближайшее время, а значит и контейнерная площадка найдёт своё место к всеобщему согласию. Пока же власти обяжут руководство рынка установить для сбора своих отходов дополнительные мусорные баки на территории базара.

Данияр Худайбергенов