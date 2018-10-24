Жители Шымкента устроили фотоохоту на нарушителей правил торговли.

Продавцов пирожков и самсы торговля прямо на тротуаре около рынка «Комеш булак» не смущает. Их не останавливают даже рейды по борьбе со стихийными предпринимателями. Базарком получает очередное предупреждение, на этот раз, говорят работники Абайского районного акимата, последнее. Дальше и его и продавцов будут штрафовать.

Шынгыс Накипбеков, руководитель отдела по поддержке предпринимательства Абайского районного акимата : «Наказывать мы не можем. Проводим разъяснительную работу. В очередной раз предупредили. Если повторится, то полицейские оформят протокол и выпишут штраф, который составляет свыше 12 тысячи тенге -5 МРП».

Жители близлежащих многоэтажек возмущены, что власти никак не могут навести порядок возле этого базара. Так продолжаться не может решили они и взяли ситуацию в свои руки, мол, надежды то на чиновников мало. Жильцы соседних домов устроили фотоохоту на стихийных торговцев. Все снимки отправляют в акиматы и заваливают их еще и жалобами.

Айжан Онерова, жительница города : » Я по этой дороге каждый день хожу. Все время на тротуаре перед базаром жарят пирожки и продают. Пройти невозможно, везде масло. Сколько можно? Только проведут рейд, два — три дня порядок, затем опять все по-старому».

Валентина Махова, жительница города : «Я вообще предлагаю снести этот базар. И на его месте построить зону отдыха, сквер, например. А то порядка-нет, базаркомы набивают только свои карманы. Стихийная торговля в «Комеш булаке» процветает».

Альмахан Макенов, заместитель директора базара «Комеш булак«: «Абайский районный акимат нас предупредил. Сейчас наши торговцы на тротуаре не торгуют, не выходят за пределы базара. Мы со своей стороны также предупредили продавцов об ответственности».

Представители управления общественного здравоохранения разводят руками. Просто нагрянуть к предпринимателю с проверкой они не могут. Просто жалоба не является веским основанием.

Тамара Кенжебекова, главный специалист управления охраны общественного здоровья Абайского района г. Шымкента: «Когда пишите заявление, то нужно обязательно указать данные индивидуального предпринимателя. Затем ваше обращение регистрируется. Только после тщательного разбирательства выдается предписание о ликвидации нарушений. Мы не можем просто на основании вашего устного обращения проверить торгующих».

Горожане предлагают привлечь к ответственности базаркома. Мол, пока его устраивает такое положение дел, то бороться со стихийной торговлей не в его интересах.

Шынар Оразова