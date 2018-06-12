15 июня 2018 года в г. Астана в здании «КазМедиа Центра» состоится отчетная встреча перед населением заместителя Премьер-министра Республики Казахстан — министра сельского хозяйства Республики Казахстан У. Шукеева, на котором будут обсуждены основные направления развития сельского хозяйства республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи будет организована информационная площадка, где граждане смогут получить консультации от руководителей отраслевых департаментов и комитетов министерства.

Для жителей регионов республики будет обеспечена видеоконференцсвязь в онлайн-режиме.