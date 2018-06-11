В Шымкенте идет прием документов в первый класс. Хорошая новость для родителей — прием ведется второй год в электронном виде. Так что вы можете, не выходя из дома, сдать документы ребенка для зачисления в первый класс.

Кроме того, по данным городского отдела образования во всех 129 школах Шымкента работают обученные педагоги, которые примут документы.

Родителям, понятное дело, хочется, чтобы учебное заведение было недалеко от дома и можно было обойтись без утомительных поездок на автобусах.

В сентябре для шестилетней Индиры прозвучит первый в ее жизни школьный звонок. Мама будущей первоклассницы волнуется уже сейчас. Переживания вполне объяснимы — свободных мест в городских школах осталось немного.

Надира Артыкходжаева: «Вот привела дочь. Она у нас старшая в семье. Кроме нее еще двое детей. Пришли узнать какие документы необходимо сдать для зачисления в первый класс. От других родителей я сегодня узнала, что оказывается можно было подать документы в электронном виде, не выходя из дома».

При себе необходимо иметь: свидетельство о рождении будущего первоклассника, две его фотографии 3 на 4, медицинскую карту (форма №26) и удостоверение личности одного из родителей.

В девятом лицее Шымкента прием документов ведется с первого июня.

Карлыгаш Муратовна, заместитель директора школы-лицея №9 им. Омирбека Жолдасбекова: «С первого июня принимаем документы. Уже принято документов на 182 ребенка. В классы с русским обучением уже полностью набрали — 120 учеников. Есть родители, которые отправляют документы детей в электронном виде. Мы их только вводим в базу».

В городском отделе образования приложили все усилия, чтобы родителям было проще устроить ребенка в школу. Прием документов второй год подряд ведется и в электронном виде во все 129 городских школ — на сайте www.shymkent.edu.kz.

Марат Айкозов, главный специалист отдела образования г. Шымкента: «Вот заходите на сайт www.shymkent.edu.kz. Здесь есть все рейтинги школ. Какие документы нужно сдать. Не надо ходить, можно из дома все документы сдать. Если вы хотите перевести ребенка в другую школу, здесь тоже можете узнать, как это сделать. Очень удобно».

Если новые технологии для родителей будущих первоклашек не доступны, на помощь придут учителя — консультанты в школах по месту жительства. Прием документов продлится вплоть до 1-го сентября. А если у мам и пап дошколят возникнут сложности, то в городском отделе образования родителям помогут, дабы в конце августа не случился аврал.