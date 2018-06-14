По WhatsApp гуляет ролик, посвященный городу-миллионнику Шымкенту. И хотя, нашему славному городу посвящено немало песен, эта претендует на звание хита № 1 сезона лето — 2018. К сожалению, автор хита пока неизвестен, но мы надеемся, что он таки отзовется (и не предъявит претензий редакции otyrar.kz).

«Миллион, миллион халкы бар» («Миллион, миллион жителей»), — поет девушка нежным голосом на мотив известной песни «Миллион алых роз».

Слова в песне незамысловатые, но понятные каждому Шымкентцу. Приводим вам наш примерный перевод:

У 13-го есть собственные нерушимые традиции и обычаи.

Если получится, попробуй вырвать из тройки.

Город, который прославился как Техас…

В общем, ждем полную версию.

Саида Турсуметова