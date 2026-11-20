В Аль-Фарабийском районе Шымкента сотрудники полиции провели встречу с предпринимателями, посвящённую профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности. В мероприятии приняли участие более 120 владельцев кафе, ресторанов и других заведений.

Участники обсудили наиболее распространённые нарушения, в том числе драки, шумное поведение посетителей и продажу алкогольной продукции в запрещённое время. Предпринимателям напомнили о требованиях законодательства и ответственности за соблюдение порядка на своих объектах.

Заместитель начальника управления полиции Аль-Фарабийского района Бауыржан Омирбеков отметил, что обеспечение общественной безопасности требует совместных усилий правоохранительных органов и представителей бизнеса.

«Главная цель встречи — обеспечение общественной безопасности и предупреждение преступлений. Это задача не только полиции, но и всего общества. Сегодня участвовали более 120 предпринимателей. Мы попросили их обеспечить качественную охрану, установить видеокамеры и своевременно сообщать о любых правонарушениях. Особенно это касается заведений, где нарушения нередко происходят из-за алкогольного опьянения», — сообщил Бауыржан Омирбеков.

Особое внимание на встрече уделили соблюдению установленных часов продажи алкоголя и режима работы заведений. Полицейские предупредили, что нарушение этих требований может повлечь штрафы и даже временное приостановление деятельности. Предприниматели также рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в работе, и поделились собственным опытом.

Так, предприниматель Бакытбай Алмасбекулы сообщил, что ранее был привлечён к административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции.

«В августе меня оштрафовали за нарушение правил продажи алкогольной продукции по времени. Я заплатил штраф в размере 180 тысяч теңге. Из этой ситуации я сделал вывод, что после девяти часов вечера продажу необходимо прекращать. После одиннадцати — тем более. После двенадцати продавать алкоголь вообще нельзя», — рассказал предприниматель.

По итогам встречи сотрудники полиции и представители бизнеса договорились усилить взаимодействие в вопросах общественной безопасности. Предприниматели выразили готовность принимать дополнительные меры для предупреждения правонарушений, а полицейские продолжат профилактическую и разъяснительную работу.

Основная цель совместных мероприятий — предупреждение происшествий, обеспечение порядка в заведениях и безопасности жителей и гостей Шымкента.