Областной центр ЮКО стал бывшим. Теперь это город республиканского значения, ставшим новым регионом на госномерах, пишет motor.kz.

Сама Южно-Казахстанская область канула в лету. Теперь на карте страны появилась Туркестанская область, с областным центром в городе Туркестан. Тринадцатый регион остался за новой областью.

А Шымкент получил новый – 17-й.

Особую радость эта новость принесла начальнику Местной полицейской службы Данияру Мейрхану, о чем не забыл написать на своей странице в Facebook.

Напомним, что Глава государства, выступая на церемонии публичного подписания Указа отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», подписываемый сегодня мной Указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Эта административная единица будет семнадцатым регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира, — сказал Президент Казахстана.