Дома им вручили и свидетельства о регистрации автомашины.
Едва успели запустить новый сервис, как уже им воспользовались 30 шымкентца.
Напомним, что в октябре этого года на портале электронного правительства egov.kz появилась новая услуга по доставке госномеров и готового техпаспорта на дом. Таким образом, автовладельцам не надо больше обращаться за упомянутым перечнем в спецЦОН, их доставят услугополучателю по указанному в заявке адресу.
Для этого нужно быть пользователем egov.kz, где оформив заявку и введя необходимые данные (техпаспорт, ГРНЗ), автоматически заказываешь сервис на дом.
Стоимость услуги – 2240 тг.
Напомним, на портале также можно оформить, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто, оформить доставку госномера и свидетельства.
Услуга доступна физическим лицам.
Срок оказания услуги составляет: 1 рабочий день