Дома им вручили и свидетельства о регистрации автомашины.

Едва успели запустить новый сервис, как уже им воспользовались 30 шымкентца.

Напомним, что в октябре этого года на портале электронного правительства egov.kz появилась новая услуга по доставке госномеров и готового техпаспорта на дом. Таким образом, автовладельцам не надо больше обращаться за упомянутым перечнем в спецЦОН, их доставят услугополучателю по указанному в заявке адресу.

Для этого нужно быть пользователем egov.kz, где оформив заявку и введя необходимые данные (техпаспорт, ГРНЗ), автоматически заказываешь сервис на дом.

Стоимость услуги – 2240 тг.

Напомним, на портале также можно оформить, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто, оформить доставку госномера и свидетельства.

Услуга доступна физическим лицам.

Срок оказания услуги составляет: 1 рабочий день