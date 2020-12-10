Ежедневно в стране регистрируется около 10 тысяч автомобилей.

Чтобы сделать эту услугу максимально комфортной для граждан, в девяти крупных областных центрах и трех городах республиканского значения размещены станки по изготовлению государственных регистрационных номерных знаков автотранспортных средств, передает Polisia.kz.

В столице и городе Алматы установлены по четыре станка, в городе Шымкенте – два станка.

Тем самым, во-первых, существенно сокращаются сроки изготовления и доставки госномеров, а также регулируется их производство в зависимости от конкретной потребности.

Во-вторых, в три раза сокращены сроки изготовления дубликатов государственных номеров с 15 до 5 рабочих дней. Если раньше в стране было всего два станка, и госномера изготавливались только в Нур-Султане и Алматы, то сейчас имеется 18 таких станков в 12 регионах.