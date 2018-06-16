Если кто не знает, «Фонограф» – это творческий союз одаренных парней, объединенных общей любовью к хорошей музыке «на все времена» и связанных узами дружбы и взаимопонимания. И самое главное, где бы и что бы они не пели – ребята умеют создать атмосферу единения людей разных поколений.

Возникновение любого музыкального коллектива – это почти всегда дело спонтанное, не запланированное. Так и в случае с «Фонографом». «Если вы помните, в конце 90-х годов по проспекту Космонавтов, сейчас Момышулы, была студия «Фонограф» – отсюда, кстати, и название нашей группы. Ею рулил Владимир Ким, а к нему тогда подтягивалась вся творческая молодежь города. Там я познакомился с Андреем Винченко. Что нас сблизило тогда? Конечно, не то, что мы были оба технари, инженеры-механики по образованию.

Оказалось, что у нас общие музыкальные вкусы, мы оба были воспитаны на классике зарубежного и русского рока – «Битлз», «Дип Перпл», «Пинк Флойд», «Нирвана», «Назарет», «Лед Зеппелин», «Машина Времени», «ДДТ», «Чайф», «Воскресенье», «Наутилус Помпилиус»… Ну, музыканты знают о чем я говорю.

Мы с Андреем тогда были в профессиональном простое: инженеры тогда, при разваливающихся предприятиях, были не в цене. Чуть позже при Дворце Фосфорников была открыта дискотека «Фонограф». Там уже музыкантам было где разгуляться. Мы им предоставляли репетиционную базу, там рок-музыканты могли себя показать. То есть, дискотека уже переросла в нечто большее, чем танцевальная тусовка, она стала вроде клуба по творческим интересам, местом общения «продвинутой» молодежи.

А в этой среде тогда витала острая потребность в «живой» музыке, в реальном звучании. Так, на дискотечной сцене стали выступать наши местные барды с авторскими песнями, только что нарождающиеся рок-группы с нехитрым репертуаром…

Посмотрели мы на все это с Андреем, послушали и подумали: а почему бы и нам не тряхнуть стариной? У каждого из нас уже был какой-то музыкальный багаж за спиной – один играл в институте, другой в художественной самодеятельности… Так, объединив усилия и навыки, мы и создали эту группу, поначалу состоявшую всего из трех человек – я, Андрей и барабанщик Паша Полянский», – вспоминает один из зачинателей группы Максат Рысимбетов.

Конечно, свой репертуар, состоящий, в основном, из «ретроспективных» песен, надо было апробировать на публике – как она это воспримет? Ведь в то время уже вовсю главенствовала «попса», представленная «сиротскими» поп-группами, которые выпевали свои примитивные песни с гармонией в три аккорда… Оказалось, что интерес к знаковым хитам прошедших десятилетий у народа совсем не пропал, не даром же говорят, что классика не прокисает. Стало ясно: «Фонограф» был нужен и востребован.

Понятно, что состав группы надо было расширять. Нужен был клавишник, он и появился в лице Алексея Оноколо. Позднее на клавиши «встал» Досжан Джунисов, Дос, как все его называли и называют. Дос – это вообще уникум, он, с его фанатичной преданностью музыке и «упертым» трудолюбием, давал фору многим его «зрячим» коллегам. Потом в группу пришли Георгий Ли – соло-гитара, Берик Бекмурзаев – бас-гитара, Сергей Харитонов – ударник. И, почти с самого начала существования, в коллектив органично влилась замечательная солистка Куляш Сейдалиева.

Года через два после создания «Фонограф» четко определил свою нишу на музыкальном пространстве города – в нее логично уложился проект «Ностальжи». Не надо долго объяснять, что под это ностальгическое название подходила высококачественная, непреходящая и незабываемая музыка «всех времен и народов», не ограниченная жанровой конкретикой.

Их увлекал не только рок, брались и за музыку поп-направлений, которой, допустим, не гнушались такие звездные величины, как Майкл Джексон, Крис Ри, Джо Кокер… Есть у «Фонографа» еще одна «фишка». Они любят и пропагандируют авторскую песню и всячески поддерживают, так сказать, «отечественного производителя». Не случайно в их репертуаре есть песни на стихи наших поэтов – Александра Багметова, Тахира Узденова, Кенеса Исмаилова. Но самое главное и безусловное достижение группы, что они, на протяжении всех 20-лет работают исключительно в «живом» формате.

«Поступали нам, конечно, предложения записать высококлассную фонограмму, – говорит Максат, – но мы сразу и решительно от этого отказались. Во-первых, это нечестно по отношению к слушателям. Во-вторых, сам не получаешь никакого удовлетворения от того, что делаешь. Пусть тебе включат чистейшее сопровождение, но когда ты при этом сам стоишь и только шевелишь губами… какой от этого кайф? Нам просто необходимо выплеснуть в зал свою энергетику, передать свой настрой, свой порыв людям – только тогда и чувствуешь встречную отдачу».

17-го июня в парке Абая «Фонограф» дает большой юбилейный концерт. Его можно назвать и отчетным. Там музыканты отыграются по полной программе – будут звучать их самые ударные хиты. Вход бесплатный. На юбилей уже спешат друзья – они тоже сыграют и споют. А мы, присоединяясь к поздравлениям, выражаем надежду, что продолжение следует. Еще отметим очередную веху «двадцать лет спустя»…

Елена Летягина