Единую визу для государств Центральной Азии предложила создать депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева на встрече в Сарыагаше с узбекскими парламентариями. По мнению сенатора, так называемая Silk-виза может способствовать развитию туризма, а также привлечь в регион гостей из дальнего зарубежья.

Как отметила председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, центральноазиатские страны достаточно удалены от других стран с развитым внешним туризмом. А единая виза позволит путешественникам посетить все достопримечательности региона разом.

«Для европейских туристов или туристов из Юго-Восточной Азии, где богатые туристы, все-таки Центральная Азия — это не ближний свет, поэтому, когда они преодолевают такие огромные расстояния, конечно, им хочется сразу увидеть все за одну поездку. А для этого нужно создавать общий визовый режим. Мы говорили, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk-виза», — пояснила председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева.

По итогам обширных переговоров парламентариев двух стран принято решение о создании межпарламентской комиссии между Казахстаном и Узбекистаном. Стороны обсудили также вопросы развития политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Большое внимание уделено развитию товарооборота между двумя государствами. Депутаты внесли ряд предложений по снижению нагрузки на пропускные пограничные пункты путем автоматизации, цифровизации и увеличения электронного контроля. По их мнению, это позволит значительно облегчить процедуру прохождения груза через терминалы и уменьшит факты коррупционных преступлений. Стоит отметить, что по итогам 2017 года торговый оборот между Казахстаном и Узбекистаном составил 2 млрд долларов. Однако с открытием границ к концу 2018 года он возрастет до 3 млрд долларов.