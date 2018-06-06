У казахстанцев уменьшается спрос на покупку долларов. Однако рубли продолжают пользоваться спросом.

Нетто-продажи долларов США обменными пунктами уменьшаются с начала года каждый месяц, передает Zakon.kz со ссылкой на аналитическое исследование Info ranking.

В апреле 2018 года казахстанцы купили долларов в обменных пунктах на 44,6 млрд тг больше, чем сдали, что на 23,4% меньше, чем в марте. Официальный обменный курс доллара США в среднем за апрель составил 324,9 тенге, месяцем ранее — 320,7.

Объем нетто-продаж евро за месяц вырос на 24,6%, населением было приобретено на 23,1 млрд тг больше евро, чем сдано в обменные пункты.

В марте по сравнению с февралем объем нетто-продаж уменьшился на 1%. Курс евро к тенге в среднем за апрель составил 399,2 тенге, что больше чем в марте — 395,4 тенге.

Объем нетто-продаж обменными пунктами рублей за месяц вырос на 13,5%, и составил в апреле 77,3 млрд тг, месяцем ранее рост составил 12,2%. Официальный обменный курс рубля в среднем за месяц падает с начала года, в апреле он составлял 5,4 тенге, месяцем ранее — 5,6 тенге.

Спрос на доллары у населения в апреле 2018 года преобладал в 14 из 16 регионов РК. Только в двух регионах объем нетто-продаж ушел в минус, в СКО — минус 51,1 млн тг, и в Астане — минус 3,1 млрд тг.

Лидирует же по положительному объему нетто-продаж обменными пунктами с большим отрывом Алматы — 18,8 млрд тг (что все равно на 23,4% меньше, чем в марте).

Следом идет ЮКО — 5,8 млрд тг, на 20,4% ниже, чем в прошлом месяце.