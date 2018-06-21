Смысл моих ответов состоял в том, что у нас есть Елбасы, его статус подтвержден нашими законами.

Председатель сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свое интервью ведущему программы Hardtalk на Би-би-си, сообщает Zakon.kz.

«Мне кажется, фокус внимания был смещен в данном интервью, потому что обсуждались многие вопросы. Это был один из вопросов. Смысл моих ответов состоял в том, что у нас есть Елбасы, его статус подтвержден нашими законами», — сказал Токаев после пленарного заседания Сената.

Он считает, что глава государства сам примет решение участвовать в выборах 2020 года или нет.

«Независимо от того, примет ли участие президент в следующих выборах, не примет участие, последнее слово по вопросам внутренней и внешней политики будет принадлежать ему. Это определено законом, он был и остается лидером нации», — сказал он.

На вопрос, кто может принять участие в выборах 2020, он ответил:

«Это не мой вопрос, это вопрос совершенно другого порядка, я отвечаю за свои слова. Я говорю о том, что у страны есть свой лидер нации — Елбасы, который пользуется огромным авторитетом на международной арене, уже не говоря о том, что его поддерживает практически все население нашей страны. Здесь нет необходимости драматизировать то, что было сказано во время этого интервью. Оно было очень интересным, напряженным».

По его мнению, давать интервью в рамках Hardtalk — это очень нелегко.

«Давать интервью в рамках Hardtalk — это очень нелегко, но, тем не менее, я посчитал нужным выйти на эту беседу, потому что нам нужно говорить о том, что мы делаем внутри страны для развития демократии для развития экономического потенциала, с тем, чтобы Запад понимал Казахстан. Я думаю, что в этом плане интервью было полезным. Я, прежде всего, сказал, что Елбасы — Нурсултан Абишевич Назарбаев, сам примет решение, он мудрый человек, абсолютно рациональный и разумный человек, великий лидер, что было вырезано из интервью», — сказал Токаев.