Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев не будет баллотироваться на очередных президентских выборах, которые должны состояться в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говоря откровенно, я не верю, что Президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Потому что он очень мудрый человек и абсолютно разумный. Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с иными кандидатами, кроме Президента Назарбаева», — сказал Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk на Би-би-си.

Фрагменты были опубликованы в среду на сайте британской телерадиовещательной корпорации. Как подчеркнул спикер, это его «личное мнение».

«Конечно, это зависит от самого Президента Назарбаева — пойдет ли он на президентские выборы. Но я должен открыто сказать, что я не верю, что он будет баллотироваться», — сказал Токаев. Отвечая на вопрос, планирует ли он сам баллотироваться на президентский пост в 2020 году, Токаев отметил: «Я бы так не сказал». «Даже если Президент Назарбаев не будет президентом этой страны, он будет иметь колоссальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику», — добавил председатель Сената Парламента.

6 июля Нурсултан Назарбаев отметит свое 78-летие. Он возглавляет Казахстан с момента образования республики, став Президентом по итогам первых всенародных выборов 1 декабря 1991 года. На последних внеочередных выборах главы государства 26 апреля 2015 года Назарбаев в пятый раз одержал победу, набрав почти 98 процентов голосов избирателей. Его полномочия истекают в апреле 2020 года. Согласно конституции, Назарбаев, как Первый Президент Казахстана, может избираться на эту должность неограниченное число раз.