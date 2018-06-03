Известный радиоведущий и спортивный комментатор Ержан Мукаш прокомментировал развитие скандальной ситуации, произошедшей вокруг ФК «Ордабасы», передает sport.inform.kz.

«Я извиняюсь за свои резкие слова, сказанные мною в адрес представителей КФФ, это было произнесено на эмоциях. Но! Категорически не приемлю в свой адрес определений типа «шоумен». Анонсер матча или спикер матча — вот как надо называть нас.

Далее. Я не сумасшедший, чтобы выходить на поле во время матча, инцидент произошел в перерыве. Нет документа или инструкции, в которых бы прямо запрещалось анонсерам матча поддерживать свою команду тем или иным способом, а пункт регламента о том, что нельзя выходить на поле во время игры, я не нарушал», — сказал Ержан Мукаш.

Инцидент произошел во время четвертьфинальной встречи Кубка Казахстана, в которой шымкентский клуб на своем поле проиграл в серии пенальти «Кайрату». По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета КФФ «Ордабасы» был оштрафован на 70 МРП (168 350 тенге).

«Мы эти деньги соберем, спасибо всем болельщикам и неравнодушным к «Ордабасы» людям. И выплатим мы данный штраф монетами номиналом в 5 и 10 тенге — тремя ведрами! Почтой отправим, не поленимся», — заявил анонсер.

Как отмечает издание, подобный способ оплаты штрафов — монетами самого мелкого достоинства — весьма символичен. Так, в 2012-м году южнокорейская компания Samsung выполнила постановление суда о выплате Apple Inc штрафа в $1 млрд, привезя сумму 30 грузовыми машинами, заполненных 5-центовыми монетами. На этот случай указал в Facebook и сам Ержан Мукаш.