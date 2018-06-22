Областной административно-деловой центр займет 170 гектаров и расположится на въезде в Туркестан со стороны Шымкента.

Духовная столица Казахстана Туркестан преобразится. Ведь священный город Туркестан стал областным центром новой Туркестанской области. Для начала территория города увеличится в два-три раза. Будут построены административные и жилые дома, а также объекты соцкультбыта.

О генеральном плане Туркестана, о проектах и эскизах зданий, которые будут воздвигнуты, рассказал главный архитектор области Еркин Жусипов. Культурный и духовный центр всех тюркских народов город Туркестан ждут большие перемены. Переезд областного центра в край, где расположен мавзолей Х. А. Ясави, главный архитектор области воспринял с воодушевлением.

«Масштабы строительства колоссальные, будет где реализовать творческие замыслы», — уверен Еркин Жусипов.

Еркин Жусипов, главный архитектор области:»Сейчас население города Туркестана свыше 160 тысяч человек, не считая жителей сельских округов, площадь 35 тысяч гектаров. В генеральный план города будут внесены изменения. Так как Туркестан стал областным центром, здесь будет построен административный-деловой центр. Будут возведены здания акимата, прокуратуры, суда, а также объекты соцкультбыта.

Областной административно-деловой центр займет 170 гектаров и расположится на въезде в Туркестан со стороны Шымкента. Кроме административного центра, здесь на 300 гектарах будут построены жилые многоэтажные дома нового типа. По проекту здесь будут проживать 65 тысяч человек».

Строительство будет вестись с использованием новых технологии по проекту «умный город». Ждут изменения и территорию возле мавзолея Х. А. Ясави.

Еркин Жусипов, главный архитектор области: «При восстановлении старого городища, будут применены передовые технологии, но при этом сохранены исторические ценности. Конечно, часть строений снесут, земли будут изъяты для государственных нужд. Но будут восстановлены малые мавзолеи наших мыслителей и философов».

Для строительства объектов, кроме отечественных архитекторов и строителей, в Туркестан пригласят зарубежных специалистов. Обновленный древний Туркестан будет построен в восточном стиле.