В Шымкенте прошла акция, где горожанам и гостям города раздали брошюры с инструкцией по работе с приложением e-gov.kz

По словам сотрудников ЦОНа, теперь услуги можно получать через мобильное приложение. Всего в доступе 44 услуги. Прежде чем воспользоваться приложением, необходимо пройти разовую регистрацию в ЦОНе, получить код. А дальше и того проще, имея приложения получать необходимые справки, пользуясь своим телефоном.

«Нужно скачать и установить приложение, выбрать услугу, на сотку вам придет пароль, который вы вводите и ждете, когда на вашу электронную почту придет в ПДФ- формате запрашиваяемая справка. 44 услуги можно получать через приложение на телефоне. Вам не нужен компьютер и флешки, просто делаете запрос и все. «, — говорит Болат Жандос, заместитель директора ЦОН по ЮКО.

Примечатально, что во время регистрации и при использовании приложения, по словам сотрудников ЦОНа, вводить ключ ЭЦП в мобильное приложение не нужно. К вам на телефонный номер будет приходит разовый пароль.