Узбекистан и Казахстан намерены создать совместное транспортно-логистическое предприятие для развития торгово-экономического коридора Шымкент-Ташкент, сообщает Podrobno.uz.

«Планируется, что в рамках работы данного предприятия будет, в частности, организован «зеленый коридор» для грузового транспорта, который обслуживается в логистических центрах обоих государств, с ожидаемым объемом перевозок 250 000-400 000 тонн в год», – отметили в пресс-службе Банка развития Казахстана.

Напомним, что в начале этого года Узбекистан и Казахстан договорились принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до 3 миллиардов долларов в 2018 году и до 5 миллиардов долларов – к 2020 году.

Товарооборот между странами в 2017 году составил 2 миллиарда долларов, что на 31,2% выше по сравнению с 2016 годом. Экспорт из Казахстана в Узбекистан в 2017 году вырос на 35%, составив 1,3 миллиарда долларов. Импорт в Казахстан из Узбекистана увеличился на 25,1% и достиг 735,2 миллиона.

Стороны также обсуждают возможность строительства международного Центра приграничного сотрудничества, транспортно-логистического центра (Сухого порта) на приграничных территориях Казахстана и Узбекистана.