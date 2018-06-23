Отличное место отдыха в шаговой доступности. Чтобы не просто отдохнуть, но и позагорать и поплавать совсем не обязательно тратить время на дальнюю дорогу – лучше потратить эти часы на купание в аквапарке, который расположился в самом сердце Шымкента.

Он расположен в парковой зоне, что создает в этом уголке уникальный микроклимат. Вода, деревья, цветы, свежий воздух и солнце, что еще нужно для отличного отдыха всей семьей?!

Увидеть аквапарк и… не влюбиться в эту зону отдыха просто невозможно. А потому гости из других городов и стран, приезжая в Шымкент, обязательно приходят в «Дельфин». Елена Петрик приехала из Калининграда. Молодая мама говорит, что лучшего места для отдыха с ребенком не придумать.

Отметим, в аквапарке «Дельфин», который давно стал визитной карточкой Шымкента, работают три бассейна – детский, взрослый и спортивный. 11 спасателей следят за безопасностью отдыхающих.

Отдельная служба следит за чистотой на территории аквапарка. Что касается качества воды, то можно не беспокоиться: здесь применяются современные технологии очистки воды в бассейнах — система контроля чистоты, песочная фильтрация. А также поддерживается комфортная для посетителей температура воды. А это значит, купаться в бассейнах аквапарка «Дельфин» не просто приятно, но и безопасно.

Аквапарк «Дельфин», расположенный в парке Абая, ждет посетителей каждый день с 12 дня до 9 вечера. Цена билетов 1200 тг взрослый и 800 тг детский.

Саида Турсуметова